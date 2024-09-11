Samsung увольняет 10% сотрудников в Индии

Согласно свежей информации от информационного издания The Economic Times of India, компания Samsung India, индийское подразделение компании Samsung, планирует уволить около 200 своих сотрудников, что составляет примерно 10% от общего числа её специалистов. Примечательно, что сообщение об увольнениях появилось на третий день протестов на заводе в Ченнаи, где рабочие требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Предприятие, расположенное в Сриперумбудуре, занимается производством телевизоров, холодильников и стиральных машин и вносит вклад в размере 20-30% от ежегодной выручки Samsung в Индии, которая составляет около 12 миллиардов долларов, то есть это внушительные деньги на самом деле, а не какое-то мелкое подразделение.

Однако это завод не занимается выпуском мобильных устройств, поэтому забастовка не повлияет на производство смартфонов в целом в данном регионе. По данным Reuters, генеральный директор Samsung Southwest Asia Джей Би Пак прибыл на завод, чтобы попытаться урегулировать конфликт. Хотя сам протест не угрожает производству смартфонов, увольнение 200 человек может сказаться на бизнесе в целом, так как это приведёт к перестановкам на высших уровнях управления Samsung India. Также журналисты сообщили, что увольняемым сотрудникам предложено три оклада по контракту и дополнительное выходное пособие в размере одного месячного оклада за каждый год работы на компанию. Но инвесторы этой ситуацией уже не довольны, так как удар по имиджу внушительный.