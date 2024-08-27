Samsung заключила партнёрское соглашение с Qualcomm

Сегодня компания Samsung официально объявила о партнёрстве с американским производителем полупроводниковой продукции Qualcomm Technologies. Но интересна новость не этим, а тем, что их сотрудничество направлено не на рынок смартфонов или планшетов, а на создание передовых чипов для различных автомобильных приложений и информационно-развлекательных систем, которые могут в том числе выступать помощником при вождении. В центре этого партнёрства находится новейший чип памяти Samsung LPDDR4X, который успешно сертифицирован для использования с платформой Qualcomm Snapdragon Digital Chassis. Эта система будет использована для работы в составе премиальных информационно-развлекательных систем и сложных функций помощи водителю, которые появятся в будущих автомобилях.

Для Samsung привлечение Qualcomm в качестве клиента является значительным шагом на пути к лидерству на рынке автомобильной памяти. В настоящее время компания занимает второе место (лидером является Micron с 44% доли рынка), но Samsung явно стремится занять первую позицию. В перспективе Samsung планирует начать массовое производство своего следующего поколения чипов памяти LPDDR5 уже в этом году, и эти чипы также найдут применение в автомобилях в ближайшем будущем. Всё же современные автомобили очень активно используют современные технологии и без производительного железа под капотом им будет крайне проблематично выполнять все поставленные задачи через пять лет.