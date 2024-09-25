Samsung заключила соглашение с Hyundai и Kia

Сегодня компания Samsung официально объявила о стратегическом партнёрстве с автомобильными производителями Hyundai и Kia в рамках экосистемы SmartThings. Соответственно, в будущих автомобилях Hyundai и Kia появится мультимедийная система с расширенными возможностями управления через встроенное приложение SmartThings, а владельцы смартфонов Samsung смогут воспользоваться рядом полезных функций. Например, даже если встроенная система отслеживания местоположения автомобиля не работает, вы сможете найти свой автомобиль с помощью смартфона Samsung Galaxy. Приложение SmartThings использует данные Bluetooth LE mesh от миллионов смартфонов Samsung, что помогает обнаружить украденный или потерянный объект по всему миру.

Кроме того, через приложение SmartThings в автомобиле можно управлять домашней техникой, а на вашем Galaxy-смартфоне в панели быстрого доступа появится возможность управления определёнными функциями автомобиля. Также можно будет следить за уровнем заряда аккумулятора электромобиля и компании уже работают над функциями отслеживания здоровья с использованием встроенных камер и датчиков автомобиля, а также климатическими системами, которые будут оптимизировать условия для домашних животных в машине. Эти функции пока находятся в разработке, но в будущем автомобили Hyundai и Kia, включая, возможно, в том числе старые модели, получат более глубокую интеграцию с SmartThings. Это интересное нововведение на самом деле.