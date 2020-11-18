Samsung закрывает исследовательский центр после положительных случаев обнаружения COVID-19

18 ноября 2020г. компания Samsung Electronics объявила, что временно закрывает один из своих исследовательских центров после того, как обнаружится положительный случай заражения COVID-19.

Южнокорейский технологический гигант приказал всем своим сотрудникам, которые работали на предприятии, работать из дома как минимум до конца этой недели. Этот ход делается для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Точно так же другая южнокорейская компания, LG , также сообщила о положительном случае коронавируса в своем собственном исследовательском центре в Сеуле.

Компания заявила, что будет соблюдать все процедуры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Samsung продезинфицирует все здание и протестирует каждого работника, который контактировал с сотрудником, у которого был положительный результат.

Примечательно, что это второй случай заражения коронавирусом в том же учреждении, причем первый случай появился около пяти месяцев назад. Быстрый и решительный шаг компании понятен, поскольку вирус очень заразен. Samsung быстро адаптировалась к ситуации с COVID-19 и даже хорошо выздоровела, сообщив о самой высокой квартальной прибыли в третьем квартале 2020 года, несмотря на первоначальное воздействие вируса на ее операции.
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