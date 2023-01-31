Сбер представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini

Вчера компания Сбер официально представила миру свои новейшие умные колонки SberBoom и SberBoom Mini с голосовым помощником Салют, но на самом деле это не просто умные колонки, а гораздо более продвинутое устройство. Например, оба гаджета могут похвастаться крайне интересной функцией по охране дома — если пользователь из жилища ушёл, то система будет оценивать возможные шумы для того, чтобы определить что именно происходит. Пока что нам не удалось посмотреть детальные тесты того, как это работает, но в компании заявили, что колонка умеет распознавать плач ребёнка или лай собаки. Кроме того, колонка совместима с множеством устройств умного дома — их можно связывать в единую систему и давать команды голосом, даже не прикасаясь к приложению в смартфоне.

Ещё нам очень понравилась фишка с шепотом — если пользователь говорит с колонкой именно так, то колонка распознаёт шепот и отвечает аналогичным образом. Это полезно, например, если у вас кто-то спит дома или ребёнок только уснул, но вам нужно дать команду устройству и вы не хотите при этом кого-то потревожить. Дополнительно стоит похвалить производителя за его желание сделать устройства более привлекательными — внешне колонки выглядят крайне лаконично и в их дизайне нет ничего лишнего, но при этом корпус очень стильный и легко вписывается в интерьер. У старшей модели мощность составляет 40 Вт, тогда как компактная версия выдаёт 5 Вт — их можно объединять в мультирум, чтобы слушать одну и ту же песню по всему дому, к примеру.