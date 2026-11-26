Тем, кто увлекается видеоиграми, устройство позволит сильнее погрузиться в экранное действие. Благодаря частоте обновления 144 Гц при разрешении 4K плавность сохраняется даже в наиболее динамичных эпизодах. Для игр, где скорость реакции особенно критична, предусмотрен режим DLG с частотой обновления до 288 Гц. В моделях диагональю от 65 дюймов установлен встроенный сабвуфер, а суммарная мощность доходит до 75 Вт. Подобного запаса достаточно, чтобы смотреть фильмы, концерты и слушать любимую музыку, а также проводить домашние вечеринки, не докупая дополнительную акустику. ГигаЧату можно доверить и более сложные бытовые дела. К примеру, он подыщет интересные места в Суздале для поездки с детьми на выходные и тут же распишет маршрут по дням.
Микрофоны, работающие по технологии FarField, улавливают речь из любой точки комнаты. Поэтому голосовое управление устройством не сложнее, чем умной колонкой, и искать пульт не приходится. Обновлённая витрина Салют ТВ ускоряет поиск интересных фильмов, сериалов и прочего контента. Подборки адаптируются под интересы зрителя, а ГигаЧат принимает во внимание контекст и предлагает то, что уместно в текущий момент. Для юных зрителей создан новый детский профиль, где собеседником ребёнка выступает СберКот. Он разговаривает с детьми собственным голосом и в присущей ему манере, отвечает на вопросы и помогает открывать новое. Взаимодействие идёт в режиме, безопасном для детей.