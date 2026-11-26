Сбер представлен интеллектуальный кинотеатр с объемным звуком и Гигачатом

Сбер показал публике домашний интеллектуальный кинотеатр линейки 9000. Данное устройство соединяет в себе флагманское качество картинки и звучания, а также открывает новый формат взаимодействия с искусственным интеллектом. В рамках серии 9000 воплощено несколько нововведений одновременно. Речь идёт о подсветке по технологии RGB MiniLED, к которой до этого не прибегал ни один отечественный вендор. Кроме того, это первая у Сбера модель с диагональю 85 дюймов, а мощность её встроенной акустики достигла рекордных для бренда 75 Вт. Посетители AI Journey получат возможность проверить, как новый флагман передаёт изображение и звук, а вдобавок поговорить с ГигаЧатом в свежем голосовом режиме. Ключевая особенность серии 9000 – подсветка RGB MiniLED. Привычная MiniLED регулирует исключительно яркость по зонам, тогда как здесь меняется и цвет. В результате зритель различает больше оттенков и деталей кадра, а атмосфера фильма ощущается полнее. К примеру, в сцене заката тёплый оранжевый тон у линии горизонта без резких переходов растворяется в насыщенном синем цвете вверху. Высокий контраст обеспечивают локальное затемнение и пиковая яркость, достигающая 2000 нит. На ночном кадре участок тротуара под фонарём остаётся хорошо освещённым, при этом окружающее пространство не теряет глубины чёрного.

Тем, кто увлекается видеоиграми, устройство позволит сильнее погрузиться в экранное действие. Благодаря частоте обновления 144 Гц при разрешении 4K плавность сохраняется даже в наиболее динамичных эпизодах. Для игр, где скорость реакции особенно критична, предусмотрен режим DLG с частотой обновления до 288 Гц. В моделях диагональю от 65 дюймов установлен встроенный сабвуфер, а суммарная мощность доходит до 75 Вт. Подобного запаса достаточно, чтобы смотреть фильмы, концерты и слушать любимую музыку, а также проводить домашние вечеринки, не докупая дополнительную акустику. ГигаЧату можно доверить и более сложные бытовые дела. К примеру, он подыщет интересные места в Суздале для поездки с детьми на выходные и тут же распишет маршрут по дням.

Микрофоны, работающие по технологии FarField, улавливают речь из любой точки комнаты. Поэтому голосовое управление устройством не сложнее, чем умной колонкой, и искать пульт не приходится. Обновлённая витрина Салют ТВ ускоряет поиск интересных фильмов, сериалов и прочего контента. Подборки адаптируются под интересы зрителя, а ГигаЧат принимает во внимание контекст и предлагает то, что уместно в текущий момент. Для юных зрителей создан новый детский профиль, где собеседником ребёнка выступает СберКот. Он разговаривает с детьми собственным голосом и в присущей ему манере, отвечает на вопросы и помогает открывать новое. Взаимодействие идёт в режиме, безопасном для детей.