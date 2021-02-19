Сбер выпустила смарт-лампу и смарт-розетку для "умного дома"

Сбер выпускает устройства для умного дома под брендом Sber. Смарт-лампа и смарт-розетка интегрирована с виртуальными ассистентами семейства Салют. Управление устройствами осуществляется через приложение Сбер Салют, а также с умного экрана SberPortal и умной медиаприставки SberBox.

Умные лампы Sber (цоколь Е14 и E27) позволяют регулировать яркость света, цвет, насыщенность и цветовую температуру. Смарт-лампы можно объединить в одну группу для включения и выключения, а также настроить их по отдельности для каждого помещения. Смарт-розетка от Сбер оснащена функцией блокировки от детей, имеют заземление, а также поставляются с защитными шторками.

Управлять устройствами можно удаленно через приложение. Умные лампы эффективнее обычных ламп и потребляют в 9-10 меньше электричества. Розетки измеряют количество потребляемой энергии подключенного к ней устройства.

Рекомендованная розничная цена умных ламп Sber и умной розетки Sber составит 990 рублей и 1390 рублей соответственно. На старте продаж будет действовать специальная цена на устройства: 890 рублей на умную лампу и 1190 рублей на умную розетку. Устройства Умного дома от Сбер уже доступны в фирменном интернет-магазине.
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