Сбер запускает ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top

SberDevices запускает совершенно новый для российского рынка продукт SberBox Top — ТВ-медиацентр с умной камерой, который даёт возможность совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть и управлять умным домом.

Во всех умных устройствах от Сбербанка, в SberBox Top есть виртуальный ассистент Салют, который станет отличным помощником во многих бытовых вопросах. При этом SberBox Top объединяет в себе преимущества других устройств от Sber — ТВ-приставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal, выводя возможности домашних smart-устройств и взаимодействия с ними на качественно новый уровень.

SberBox Top может работать не только как обычная медиаприставка, но и как умная колонка в no-screen режиме, то есть при выключенном телевизоре. SberBox Top и сам является устройством умного дома, а ещё может обучаться командам для управления вашим ТВ. Одним из ключевых преимуществ нового девайса является мультимодальность — возможность управлять гаджетом и взаимодействовать с ним разными способами: с помощью пульта, который входит в комплект, голосом и жестами. Помимо этого со SberBox Top можно совершать звонки по видео, общаться с друзьями, родственниками или коллегами на большом экране.

AI-камера также делает возможными тренировки с интерактивными приложениями для фитнеса и йоги. Она считывает положение тела и позволяет отслеживать правильность выполнения упражнений, а также прогресс в режиме реального времени на большом экране. Такая тренировка сопоставима с занятиями с персональным тренером, что особенно важно в видах спорта, в которых имеет большое значение положение тела.
Комментарии и отзывы SberBox Top
Samsung Galaxy A60 получил обновление до...
Компания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 11 для смартфона Galaxy A60. ...
Состоялся анонс умных очков Razer Anzu S...
Razer Anzu Smart Glasses - первый продукт компании из оптики. Очки сочетают в себе важную защиту глаз с п...
Утечка рендера Honor Play 5...
Судя по всему бренд Honor скоро выпустит новый смартфон под названием Honor Play 5. В сети опубликовали р...
Honor 50 может получить поддержку сервис...
Когда компания Huawei была добавлена ​​в список запрещённых юридических лиц США, она потеряла доступ не т...
Vivo Y52s получил две новые версии...
Компания Vivo объявила о выходе двух новых версий смартфона Vivo Y52s, который вышел еще в декабре прошло...
Realme запустила смартфоны Realme 8 и Re...
Китайский бренд Realme запустила смартфоны Realme 8 и Realme 8 5G по всей Европе. ...
Poco M2 Reloaded представлен официально...
Как и было обещано, сегодня бренд Poco выпустил в Индии смартфон Poco M2 Reloaded, который отличается от ...
HMD Global запланировано мероприятие на ...
В следующем месяце у HMD Global запланировано мероприятие. Судя официальному сайту мобильных телефонов No...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor