Сбер запускает ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top

SberDevices запускает совершенно новый для российского рынка продукт SberBox Top — ТВ-медиацентр с умной камерой, который даёт возможность совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть и управлять умным домом.

Во всех умных устройствах от Сбербанка, в SberBox Top есть виртуальный ассистент Салют, который станет отличным помощником во многих бытовых вопросах. При этом SberBox Top объединяет в себе преимущества других устройств от Sber — ТВ-приставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal, выводя возможности домашних smart-устройств и взаимодействия с ними на качественно новый уровень.

SberBox Top может работать не только как обычная медиаприставка, но и как умная колонка в no-screen режиме, то есть при выключенном телевизоре. SberBox Top и сам является устройством умного дома, а ещё может обучаться командам для управления вашим ТВ. Одним из ключевых преимуществ нового девайса является мультимодальность — возможность управлять гаджетом и взаимодействовать с ним разными способами: с помощью пульта, который входит в комплект, голосом и жестами. Помимо этого со SberBox Top можно совершать звонки по видео, общаться с друзьями, родственниками или коллегами на большом экране.

AI-камера также делает возможными тренировки с интерактивными приложениями для фитнеса и йоги. Она считывает положение тела и позволяет отслеживать правильность выполнения упражнений, а также прогресс в режиме реального времени на большом экране. Такая тренировка сопоставима с занятиями с персональным тренером, что особенно важно в видах спорта, в которых имеет большое значение положение тела.