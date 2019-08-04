Сбор данных о российских водителях и их транспортных средствах

Разработка актов международного и национального уровня, курирующих «большие данные» нового высокотехнологичного рынка транспортных средств уже организована Минпромторгом. Единую систему сборки и обработки данных с бортовых компьютеров автомобилей планируют запустить в 2021 году.НП «ГЛОНАСС» планирует собирать в том числе данные о продолжительности остановок вблизи торговых центров, ресторанов и мест отдыха автомобилей. Предполагается, что коммерческие структуры смогут приобрести и личные данные владельцев транспортных средств — номер телефона и адрес электронной почты. По заявлению инициаторов проекта, сбор указанной информации будет проводиться на добровольной основе.Для привлечения прибыли от таргетированных рекламных компаний НП «ГЛОНАСС» планирует запустить систематизированный агрегатор данных водителей. Полученная информация о транспортном средстве, его модели и марке, техническом состоянии и маршрутах передвижения будет продаваться компаниям, занимающимся рекламой. На реализацию системы уйдет около двух лет.