Scarlett представила центрифужную соковыжималку SC-JE50S49 мощностью 1000 Вт

Scarlett объявила о выпуске новой центрифужной соковыжималкеSC-JE50S49 мощностью 1000 Вт.

Соковыжималка Scarlett снабжена мощным мотором, выдерживающим долгую непрерывную работу. Она предлагает два режима, подходящие для измельчения твёрдых или мягких продуктов, в том числе апельсинов, манго, моркови, яблок и многого другого.

Благодаря большой горловине (диаметр 65 мм) есть возможность загрузки целых овощей и фруктов, что позволяет сэкономить время для приготовления соков.

Корпус и фильтр устройства изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Система безопасности автоматически блокирует работу прибора при неправильной сборке, а функция "капля-стоп" отвечает за чистую рабочую поверхность.

Новинка доступна для заказа в MERLION.
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