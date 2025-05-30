Scuf обновила свои геймпады

Компания Scuf обновила свои беспроводные геймпады Envision и Reflex, добавив в них стики с эффектом Холла, устойчивые к дрейфу. Переход на стики с эффектом Холла выводит беспроводные модели Scuf на уровень их проводных аналогов, таких как Valor Pro и мобильный Nomad, и эти новые версии заменяют оригинальные геймпады Reflex и Envision, впервые представленные в 2021 и 2023 годах соответственно. Стоит отметить, что компания Scuf внедряет технологию в момент, когда магнитные, устойчивые к дрейфу стики становятся стандартом у других производителей вроде 8BitDo, Razer и GameSir, в то время как Nintendo, Sony и Microsoft до сих пор не внедрили её в свои контроллеры. При этом некоторые бренды уже начинают использовать ещё более энергоэффективную альтернативу — стики на основе TMR, но Scuf пока что до этого не дошли.

И хотя контроллеры Scuf зачастую дороже флагманских решений от Microsoft и Sony (Elite Wireless Controller Series 2 и DualSense Edg), в большинстве своём они оправдывают цену. Это одни из немногих беспроводных геймпадов, которые действительно работают с Xbox Series X/S и PS5, а тыльные лепестки и настраиваемые курки у Scuf считаются одними из лучших даже среди киберспорсменов. Тем не менее, отсутствие стиков, защищённых от дрейфа, ранее мешало с уверенностью их рекомендовать — например, многие обзорщики советовали относиться к данной модели с осторожностью, потому что через год могут возникнуть существенные проблемы с управлением.
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