Scuf запускает программу Reflex создания собственного контроллера

Scuf Gaming, премиальный бренд периферийных устройств Corsair, выпустил первый сторонний контроллер для консоли PS5. Reflex поставляется в трех моделях: Reflex, Reflex Pro и Reflex FPS и стоит от 199 долларов. Все контроллеры Reflex оснащены революционными функциями от SCUF, такими как запатентованная система управления триггерами, задними кнопками, программируемыми кнопками и другими настройками.

Reflex предложит несколько настраиваемых компонентов в конструкторе, включая лицевую панель, сенсорную панель, набор кнопок и триггеры. Каждую лицевую панель можно комбинировать для создания собственных уникальных комбинаций. SCUF Reflex совместимы с консолями PS5 и Windows 7+ и выше.
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