Seagate Game Drive для вашей PS4

Официально представлен новый накопитель Seagate Game Drive, который сертифицирован для приставки PlayStation 4. Данный накопитель вмещает в себе 2 терабайта памяти, что примерно равно 50 играм ААА-класса. Стоит понимать, что на самом деле в этом нет никакого смысла — у консоли на 1 терабайт памяти хватает места на 25-30 крутых игровых проектов, зачем держать на приставке еще больше игр одновременно — не совсем понятно. Кроме того, подключается этот внешний накопитель по USB, то есть скорость загрузки будет заметно ниже. Намного эффективнее купить накопитель, желательно SSD, и поставить его вместо стандартного. Тогда и места будет больше, и скорость работы будет намного выше. Обязательно стоит обратить внимание на эту новинку, но и мой совет тоже учтите.