Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4

2020-03-25, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Seagate Game Drive for PS4; [258]
Любой владелец PlayStation 4 рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда во время скачивания новой игры всплывает уведомление о том, что память системы переполнена. Если вначале к этому относишься достаточно спокойно, то при каждом следующем появлении данного уведомления, градус напряжения только повышается. Специально для решения такой проблемы существует внешний накопитель Seagate Game Drive for PS4, который в этот раз оказался у нас на тесте.

Комплектация

Seagate Game Drive for PS4 поставляется в небольшой синей коробке , внутри которой находится сам накопитель, кабель USB 3.0 и вся необходимая документация. На сам внешний диск действует гарантия в 3 года.

Внешний вид

Seagate Game Drive for PS4 выполнен в сдержанном черном цвете, что идеально сочетается с классической версией PlayStation 4 Pro.

На лицевой стороне расположился логотип PlayStation, Seagate и индикатор работы. Сама крышка выполнена из приятного на ощупь алюминия.

На задней стороне расположен рельефный рисунок в виде того же логотипа Seagate, а также различные знаки сертификации.

В качестве разъема для подключения выступает Micro-USB 3.0. Сейчас с нашей стороны это больше прозвучит, как повод придраться, но в 2020 году хотелось во всех накопителях бы видеть только USB Type-C.

Габариты Seagate Game Drive for PS4 соответствуют большинству внешним накопителям формата 2,5" и составляют 115.5x76x12.1 мм. Вес же равен 150 г.

Конфигурации

Seagate Game Drive for PS4 доступен в одной версии на 2 Тбайт. Также у Seagate есть и более вместимая модель Game Drive на 4 Тбайт.

Фактический объем памяти Seagate Game Drive for PS4 составляет 1,84 Гбайт. Если считать, что в среднем одна игра сейчас весит около 50 Гбайт, то в накопителе поместится порядка 36 игр. Также не стоит забывать, что в нашем случае сохраняется весь объем внутренней памяти самого PlayStation 4, а это еще дополнительные 500 Гбайт или 1 Тбайт памяти.

Первое подключение

Чтобы расширить память на PlayStation 4 можно пойти двумя путями: замена стокового жесткого диска и покупка внешнего диска. Для первого пути будет необходимо произвести резервное копирование всей системы, открутить слот под винт, заменить жесткий диск на новый, скачать ПО на USB и восстановить систему. На всю эту процедуру понадобится не один час времени. Плюсом такого варианта является прирост скорости работы, который напрямую зависит от того, какой именно диск вы установите.

Теперь перейдем к нашему варианту. Единственное, что нам понадобится сделать, так это подключить Seagate Game Drive к PlayStation 4. Система сама поймет, что к ней подключили корректный внешний накопитесь и по умолчанию начнет скачивать новые игры именно на него.

Если вам нужно переместить игру из внутренней памяти на внешнюю или вовсе удалить ее, то это можно сделать в разделе Настройки > Память удалять игры.

В разделе Настройки > Устройства > Накопители USB можно правильно извлечь накопитель из системы.

При необходимости данный внешний диск можно подключить к другой PlayStation 4, где вы уже вошли в свой аккаунт. Благодаря этому можно моментально начать играть в собственную коллекцию игр, к примеру, у друзей.

Тестирование

Теперь поговорим о скорости работы. Для ее измерения мы сначала запустили игру Ведьмак 3 с внутреннего накопителя, а потом с Seagate Game Drive. Внутренний диск справился с этой задачей 1 минуту 57 секунд, а Seagate Game Drive за 1 минуту 54 секунды. После этого мы провели аналогичный тест с другими играми AAA-класса. Цифры говорят сами за себя, никакой разницы в скорости работы по сравнению с внутренним накопителем нет.

Далее мы решили подключить Seagate Game Drive for PS4 к компьютеру и замерить его скорость с помощью Blackmagic Disk Speed Test. Чтобы компьютер смог считать накопитель, нам пришлось его полностью отформатировать. Результаты теста оказались следующими:

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor Seagate Game Drive for PS4 — это достойное решение для тех, кто хочет за один шаг расширить память собственной PlayStation 4 без потери внутренней памяти. К ее плюсам мы отнесли приятный внешний вид, высокую скорость работы на протяжении длительного времени. К минусам мы отнесли разве, что наличие разъема Micro-USB 3.0 вместо USB Type-C. Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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