Seagate анонсировала платформу хранения данных Exos AP на базе AMD EPYC

Компания Seagate Technology Holdings plc, мировой лидер в области хранения данных, анонсировала новую платформу Exos Application Platform (AP) с новым контроллером с процессорами AMD EPYC 2-го поколения. Эффективная, масштабируемая и доступная платформа для сквозных вычислений и хранения данных обеспечивает интегрированные вычисления и хранение в едином корпусе, оптимизируя использование пространства стойки, энергоэффективность, рассеивание тепла и плотность хранения.

Потребность в передовых решениях для хранения данных продолжает расти до беспрецедентного уровня с постоянно растущим ростом генерации данных. Согласно отчету, подготовленному по заказу Seagate и проведенному исследовательской фирмой IDC, в следующие два года корпоративные данные будут расти в среднем на 42,2%. Опрос, проведенный IDC, также показал, что только 32% данных, доступных предприятиям, используются. Остальные 68% - без заемных средств. Опции Exos AP с совершенно новым контроллером AP-BV-1 обеспечивают исключительную производительность вычислений и хранения в одном корпусе. Архитектура идеально сбалансирована для текущих и будущих процессоров.
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