Seagate показала накопитель для Xbox One

На игровой выставке E3 2018 официально представили накопитель для приставки Xbox One под названием Seagate Game Drive for Xbox SSD. Это довольно интересное решение с 2 терабайтами встроенной памяти, которое позволяет вам хранить гораздо больше контента и иметь возможность подключаться к разным источникам. Конечно, работает данный накопитель на SSD, то есть скорость загрузки очень высокая, плюс 2 терабайта это вам не шуточки — на современных консолях пока что столько памяти нет. Стоимость накопителя составляет 600 долларов, это вполне адекватная цена за память с высокой скоростью загрузки. С другой стороны, никто не мешает вам купить накопитель и поставить его внутрь своей консоли. Вероятно, вы потеряете гарантию, но зато выбор объема будет заметно больше. Будем следить за стоимостью для нашего рынка.