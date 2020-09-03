Seagate представила новые накопители ironwolf и жесткий диск на 18 Тб

Компания Seagate Technology обновила линейки накопителей IronWolf® и IronWolf Pro, предназначенных для NAS-систем в малых и домашних офисах. Новинками стали жесткий диск на 18 ТБ и две модели SSD с интерфейсом SATA. Имея непревзойденные характеристики скорости, емкости и надежности, накопители обеспечивают масштабируемость и устойчиво высокую производительность для NAS-решений.

Seagate IronWolf Pro 18 Tb

Новый жесткий диск IronWolf Pro на 18 ТБ разработан и оптимизирован специально для систем NAS благодаря встроенной микропрограмме AgileArray. Накопитель использует традиционную технологию магнитной записи CMR, которая обеспечивает устойчиво высокие характеристики RAID-массива и позволяет работать с ним одновременно многим пользователям. Благодаря большому лимиту рабочей нагрузки (WRL), составляющему 300 ТБ/год, устройство расширяет возможности доступа к данным NAS, потоковой передачи и резервного копирования. Скорость непрерывной передачи данных составляет 250 МБ/с, благодаря чему этот накопитель, самый вместительный в семействе IronWolf, является еще и самым быстрым. Накопитель IronWolf Pro емкостью 18 ТБ поступит в продажу в текущем месяце по цене 49 449,99 рублей.

Seagate IronWolf 125 и IronWolf Pro 125

Новые SSD с интерфейсом SATA, IronWolf Pro 125 и IronWolf 125, оптимизированы для NAS-систем и рассчитаны на круглосуточную работу в режиме многопользовательского доступа. Благодаря своей масштабируемости и производительности накопители отвечают требованиям предприятий малого и среднего бизнеса, специалистов творческих профессий, а также домашних офисов. IronWolf Pro 125 разработан специально для многопользовательских сред и активного использования: показатель износостойкости у него составляет до 1 цикла перезаписи в день. Накопитель оснащен функцией защиты данных при отключении питания, сопровождается ограниченной пятилетней гарантией и трехлетней подпиской на службу восстановления данных Seagate Rescue. Показатель износостойкости IronWolf 125 составляет 0,7 цикла перезаписи в день. Накопитель также сопровождается ограниченной пятилетней гарантией.

SSD IronWolf 125 доступен в модификациях емкостью 250 ГБ (5 229,99 рублей), 500 ГБ (8 229,99 рублей), 1 ТБ (14 079,99 рублей), 2 ТБ (25 389,99 рублей) и 4 ТБ (51 829,99 рублей). IronWolf Pro 125, в свою очередь, предлагается в вариантах емкостью 240 ГБ (8 559,99 рублей), 480 ГБ (11 609,99 рублей), 960 ГБ (21 109,99 рублей), 1,92 ТБ (36 899,99 рублей) и 3,84 ТБ (69 699,99 рублей).

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