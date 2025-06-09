Seagate выпустила карту памяти на 4 ТБ для Xbox Series X

Компания Seagate представила новую версию своей карты расширения памяти для Xbox Series X и S — теперь объём составляет 4 ТБ. Это первое обновление линейки с конца 2021 года, когда были выпущены модели на 2 ТБ и 512 ГБ. Новая карта уже доступна в онлайн-магазине Seagate и в сети Best Buy по цене 500 долларов, но в рамках ограниченной акции её можно приобрести за 430 долларов. Для сравнения — сама приставка Xbox Series S стоит от 380 долларов, а Series X — от 600 долларов. То есть карта памяти стоит почти как топовая версия приставки. Однако это объясняется требованиями современных игр — дополнительная память может оказаться необходимой для геймеров с внушительными библиотеками тайтлов. Такие проекты, как Call of Duty: Black Ops 6 и Microsoft Flight Simulator, могут занимать сотни гигабайт.

Да, к консоли можно подключить внешний USB-диск, но чтобы запускать игры напрямую с SSD без необходимости копирования, требуются именно карты расширения от Seagate или Western Digital. И здесь стоит отметить, что на протяжении почти трёх лет Seagate оставалась единственным производителем официальных карт расширения для Xbox Series X/S. Однако в середине 2023 года на рынок вышла и Western Digital с конкурентной линейкой — сейчас её цены и объёмы схожи с предложениями Seagate. Хотя конкуренция и помогла немного снизить цены на карты расширения для Xbox, они всё ещё заметно дороже, чем решения для PlayStation 5, где можно использовать любой совместимый SSD любого объёма.
Для Nintendo Switch 2 выпустили очень нужный аксессуар…
Сегодня компания Belkin официально анонсировала новую коллекцию аксессуаров для недавно вышедшей игровой …
Nintendo Switch всё ещё будет получать новые игры…
Несмотря на скорый запуск Nintendo Switch 2, компания официально подтвердила, что продолжит поддерживать …
Nintendo Switch 2 бъёт рекорды по предзаказам…
Согласно отчёту издания Bloomberg, аналитики ожидают, что Nintendo будет иметь в наличии от 6 до 8 миллио…
MSI откажется от процессоров Intel…
Компания MSI, похоже, готовится выпустить новую версию портативной консоли Claw — теперь уже на базе флаг…
Apple выпустит проводную версию Vision Pro…
Судя по информации инсайдеров, компания Apple разрабатывает сразу две новые версии гарнитуры Vision Pro —…
Nintendo может отключить Switch за нарушение правил…
Любителям модифицировать свои консоли стоит насторожиться — Nintendo оставляет за собой право заблокирова…
Intel прокачала встроенную графику в MSI Claw 7 AI+…
Процессоры Intel Lunar Lake серии Core Ultra 200V, вышедшие в прошлом году, получили положительные Отзывы…
Nintendo Switch 2 не получит VRR в док-режиме…
Сегодня компания Nintendo наконец-то прояснила ситуацию вокруг поддержки переменной частоты обновления в …
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor