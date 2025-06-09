Seagate выпустила карту памяти на 4 ТБ для Xbox Series X

Компания Seagate представила новую версию своей карты расширения памяти для Xbox Series X и S — теперь объём составляет 4 ТБ. Это первое обновление линейки с конца 2021 года, когда были выпущены модели на 2 ТБ и 512 ГБ. Новая карта уже доступна в онлайн-магазине Seagate и в сети Best Buy по цене 500 долларов, но в рамках ограниченной акции её можно приобрести за 430 долларов. Для сравнения — сама приставка Xbox Series S стоит от 380 долларов, а Series X — от 600 долларов. То есть карта памяти стоит почти как топовая версия приставки. Однако это объясняется требованиями современных игр — дополнительная память может оказаться необходимой для геймеров с внушительными библиотеками тайтлов. Такие проекты, как Call of Duty: Black Ops 6 и Microsoft Flight Simulator, могут занимать сотни гигабайт.

Да, к консоли можно подключить внешний USB-диск, но чтобы запускать игры напрямую с SSD без необходимости копирования, требуются именно карты расширения от Seagate или Western Digital. И здесь стоит отметить, что на протяжении почти трёх лет Seagate оставалась единственным производителем официальных карт расширения для Xbox Series X/S. Однако в середине 2023 года на рынок вышла и Western Digital с конкурентной линейкой — сейчас её цены и объёмы схожи с предложениями Seagate. Хотя конкуренция и помогла немного снизить цены на карты расширения для Xbox, они всё ещё заметно дороже, чем решения для PlayStation 5, где можно использовать любой совместимый SSD любого объёма.