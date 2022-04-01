Семейный план Xbox Game Pass появится в этом году

Согласно отчету, Microsoft в настоящее время рассматривает семейный план для службы, который будет реализован в этом году. Оплата семейного плана Xbox Game Pass более высокого уровня обеспечит свободный доступ для пяти игроков к играм во всей библиотеке и будет намного дешевле, чем оплата пяти отдельных учетных записей Xbox Game Pass. Он будет использовать систему семейных учетных записей Microsoft, которая есть в Office 365 , для мониторинга владельцев учетных записей. Однако услуга будет доступна только владельцам учетных записей в одной стране.