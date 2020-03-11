Серийная съемка вызывает зависание Canon 1D X Mark III

Некоторые владельцы топовой зеркальной камеры Canon 1D X Mark III сообщили о серьезных проблемах, связанных с серийной съемкой. Утверждается, что во время серийной съемки аппарат зависает, а спасает положение только перезагрузка камеры. Отмечается, что проблема наблюдается во время визирования по видоискателю. После проверки пользователи пришли к выводу, что зависание отличается от ситуаций с забитым буфером памяти – причем оно происходит даже тогда, когда в слоте нет карты памяти. Производитель ситуацию пока не прокомментировал.