Серийная съемка вызывает зависание Canon 1D X Mark III

2020-03-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon 1D X Mark III; [76]
Некоторые владельцы топовой зеркальной камеры Canon 1D X Mark III сообщили о серьезных проблемах, связанных с серийной съемкой. Утверждается, что во время серийной съемки аппарат зависает, а спасает положение только перезагрузка камеры. Отмечается, что проблема наблюдается во время визирования по видоискателю. После проверки пользователи пришли к выводу, что зависание отличается от ситуаций с забитым буфером памяти – причем оно происходит даже тогда, когда в слоте нет карты памяти. Производитель ситуацию пока не прокомментировал.


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