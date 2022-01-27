Серия Xiaomi Smart Air Purifier 4 выходит на мировой рынок

Среди трех устройств Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro является лучшим вариантом и оснащен системой фильтрации 3-в-1, которая сочетает в себе технологии электростатического заряда и механической фильтрации для улавливания 99,97% загрязнителей воздуха размером до 0,3 микрона. Модель Pro оснащена датчиками PM2,5 и PM10 для точного обнаружения вдыхаемых частиц разного размера. Он также оснащен ионизатором, который облегчает улавливание плавающих загрязнителей. Кроме того, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro предлагает 500 м³/ч PCADR и 185 м³/ч FCADR, что означает, что он может полностью фильтровать воздух в гостиной площадью 40 м² каждые 15 минут.
Air Purifier 4 Pro отличается элегантным дизайном и режимом работы с низким уровнем шума в ночное время, благодаря чему он идеально вписывается в современные дома и жизнь пользователей. Сенсорный OLED-дисплей позволяет быстро просматривать различные параметры, такие как AQI, температура и статистика влажности. Устройство можно быстро настроить всего несколькими нажатиями. Пользователи могут удаленно управлять устройством через приложение Xiaomi Home. Гаджет также поддерживает Google Assistant и голосового помощника Amazon Alexa.