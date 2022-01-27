Серия Xiaomi Smart Air Purifier 4 выходит на мировой рынок

Xiaomi провела глобальное мероприятие по запуску, на котором серия Redmi Note 11 заняла первое место. Помимо премиальных смартфонов среднего класса, компания также представила новую серию очистителей воздуха для мирового рынка. Новая серия состоит из трех моделей — Xiaomi Smart Air Purifier 4, Smart Air Purifier 4 Pro и Smart Air Purifier 4 Lite. Продукты предназначены для удовлетворения потребностей различных сегментов с различными ценниками.

Среди трех устройств Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro является лучшим вариантом и оснащен системой фильтрации 3-в-1, которая сочетает в себе технологии электростатического заряда и механической фильтрации для улавливания 99,97% загрязнителей воздуха размером до 0,3 микрона. Модель Pro оснащена датчиками PM2,5 и PM10 для точного обнаружения вдыхаемых частиц разного размера. Он также оснащен ионизатором, который облегчает улавливание плавающих загрязнителей. Кроме того, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro предлагает 500 м³/ч PCADR и 185 м³/ч FCADR, что означает, что он может полностью фильтровать воздух в гостиной площадью 40 м² каждые 15 минут.

Air Purifier 4 Pro отличается элегантным дизайном и режимом работы с низким уровнем шума в ночное время, благодаря чему он идеально вписывается в современные дома и жизнь пользователей. Сенсорный OLED-дисплей позволяет быстро просматривать различные параметры, такие как AQI, температура и статистика влажности. Устройство можно быстро настроить всего несколькими нажатиями. Пользователи могут удаленно управлять устройством через приложение Xiaomi Home. Гаджет также поддерживает Google Assistant и голосового помощника Amazon Alexa.