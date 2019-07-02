Серия бытовой техники Bosch Home Connect позволяет управлять кухней с телефона

Последняя серия устройств Home Connect от Bosch была разработана с учетом удобства, позволяя вам контролировать их состояние из любой точки мира, просто используя приложение на своем телефоне.

Холодильник Bosch Home Connect также содержит встроенную камеру, которая делает снимок содержимого вашего холодильника и отправляет его на ваш телефон. Это позволяет не пропустите свои основные потребности в продуктовых магазинах. Приложение Home Connect также сообщит вам, какое место в холодильнике лучше всего подходит для определенного типа продуктов. Кофемашина Bosch Home Connect позволяет получить любой из известных в мире кофейных напитков одним нажатием кнопки. Это означает, что вы можете наслаждаться чем угодно, от австралийского Flat White до испанского кафе Cortado, не выходя из дома. Устройство сохранит индивидуальные предпочтения и настройки, чтобы вы могли проснуться с идеальной чашкой кофе.

Также в приложении есть функция приготовления пищи, которая дает рекомендации по приготовлению блюд и советы по приготовлению пищи от партнера рецептов Bosch, Kitchen Stories. Соответствующие настройки из кулинарной книги можно отправить напрямую в интеллектуальную духовку и варочную панель Bosch. Вскоре появится возможность сотрудничества с крупными розничными магазинами, поэтому приложение скоро сможет заказать для вас такие товары, как моющее средство, капсулы для кофе и продукты питания. Цены на серию Home Connect варьируются от 2000 до 5000 долларов.