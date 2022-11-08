Серверы Crowfall официально закрываются

Прошлым летом на серверах Фогейма стартовала весьма ожидаемая хардкорная MMORPG под названием Crowfall, которая имела неплохую фанатскую базу в России. Но спустя полтора года с момента запуска разработчики приняли решение проект закрыть на доработку, так что уже 22 ноября серверы проекта официально перестанут функционировать. И чтобы поставить жирную точку перед закрытием (хотя, было бы неплохо, если бы это была всего лишь запятая), разработчики пообещали фанатам эпическую битву. Это отличная возможность для аудитории, которая наслаждалась проектом достаточно длительное время, насладиться внушительным сражением перед тем, как на время забыть о видеоигре. И, конечно, хотелось бы сделать акцент на том, что серверы Crowfall закрываются не только в России, но и во всём мире.

Главная особенность Crowfall заключалась в динамической игровой вселенной — в игре нет привычного виртуального мира в едином формате. Вместо него проект удивлял игроков постоянно открывающимися временными мирами, каждый из которых открывал путь к новой кампании с различными правилами, наградами и даже сроком жизни. Все миры отличались друг от друга, да и в процессе прохождения кампании сам мир трансформировался на глаза аудитории, умирая из-за действий Скверны. Конечно, прощаться с такого рода увлекательным проектом довольно трудно, так что разработчики запустили полноценный прощальный инвент, который стартует с 15 ноября. Будем надеяться, что это пойдёт проекту на пользу.