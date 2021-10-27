Сервис Apple Music теперь доступен на PlayStation 5

Spotify — теперь не единственный сервис, с которого владельцы PlayStation 5 могут транслировать музыку, играя в Deathloop, Returnal или другие игры. С сегодняшнего дня вы также можете запускать треки из Apple Music. PS5 — первая консоль с интеграцией Apple Music. Подписчики могут получить доступ к библиотеке сервиса из более чем 90 миллионов песен, плейлистов, Apple Music Radio и музыкальных клипов в формате 4K на PS5. Вы можете управлять воспроизведением во время игры, нажав кнопку PS на контроллере и перейдя на вкладку музыки. Вы также увидите рекомендации по музыке для игры, в которую вы играете. Приложение Apple Music (которое вы можете скачать через раздел «Мультимедиа») также позволит вам просматривать музыкальные видеоклипы.

Если вы смотрите видео и покидаете приложение, чтобы переключиться на игру или другой экран, музыка продолжит играть. Это второе приложение Apple, появившееся на консоли после того, как Apple TV появилась на PS4 и PS5 в прошлом году. А ещё этим летом Sony и Apple предложили владельцам PS5 шесть месяцев бесплатного доступа к Apple TV+. Впрочем, Spotify была частью экосистемы PlayStation с тех пор, как приложение для прослушивания музыки появилось на PS4 в 2015 году. Шесть лет спустя приятно видеть, что у игроков появился еще один вариант потоковой передачи музыки, который в определённых регионах будет даже более привлекательным. Это будет приятный бонус для подписчиков Apple Music, которым удалось получить PS5.
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