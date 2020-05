Сервис GeForce Now каждую неделю добавляет в библиотеку новые игры, на этой недели новинкой стали игры The Wonderful 101 Remastered, Furi, Divinity: Original Sin, Might & Magic Heroes VII и другие.

Полный список игр добавленных на этой недели

Observation

Rez Plz

Hunting Simulator 2

The Wonderful 101: Remastered

Amnesia: A Machine for Pigs

Divinity: Original Sin Enhanced Edition

Driftland: The Magic Revival

Furi

GUILTY GEAR Xrd -SIGN-

Jagged Alliance – Back in Action

Kingdom: Classic

Lords Of The Fallen

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire

Occupy White Walls

Syberia 3

Wargame: Airland Battle

X Rebirth

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce Now