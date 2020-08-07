Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет новые игры в свою библиотеку

По четвергам, компания NVIDIA добавляет в игровой сервис GeForce Now новые игры. На этой неделе добавлено 8 игр, одна из которых возвращается после того, как была удалена ранее - это видеоигра Russian Fishing 4. Еще один интересный проект Othercide - инди-стратегия выпущенная в конце июля. С сегодняшнего дня можно найти все эти игры в игровом сервисе GeForce Now.

Список игр добавленных в сервис:

  • Othercide
  • SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
  • Ho Tu Lo Shu: The Books of Dragon
  • Into the Breach (Epic Games Store)
  • Just Cause 2
  • Thief
  • Trackmania Turbo (Uplay)
  • Russian Fishing 4
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