Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет новые игры в свою библиотеку

По четвергам, компания NVIDIA добавляет в игровой сервис GeForce Now новые игры. На этой неделе добавлено 8 игр, одна из которых возвращается после того, как была удалена ранее - это видеоигра Russian Fishing 4. Еще один интересный проект Othercide - инди-стратегия выпущенная в конце июля. С сегодняшнего дня можно найти все эти игры в игровом сервисе GeForce Now.
Список игр добавленных в сервис:
- Othercide
- SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
- Ho Tu Lo Shu: The Books of Dragon
- Into the Breach (Epic Games Store)
- Just Cause 2
- Thief
- Trackmania Turbo (Uplay)
- Russian Fishing 4