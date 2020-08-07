Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет новые игры в свою библиотеку

По четвергам, компания NVIDIA добавляет в игровой сервис GeForce Now новые игры. На этой неделе добавлено 8 игр, одна из которых возвращается после того, как была удалена ранее - это видеоигра Russian Fishing 4. Еще один интересный проект Othercide - инди-стратегия выпущенная в конце июля. С сегодняшнего дня можно найти все эти игры в игровом сервисе GeForce Now.

Список игр добавленных в сервис: