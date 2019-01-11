Sharp демонстрирует новую видеокамеру 8K MFT на выставке CES 2019

Широко известный в последние годы своими телевизорами и дисплеями, Sharp был обнаружен на выставке CES 2019, демонстрирующей прототип камеры 8K Prosumer. Она предназначена для потребителей, и Sharp планирует вывести ее на рынок примерно от 3000 до 4000 долларов США.

Камера использует CMOS-датчик Shark 8K и имеет крепление Micro Four Thirds. Она может делать 8K при 30 кадрах в секунду, но Sharp оптимистично настроен на то, что при запуске он может увеличить скорость до 60 кадров в секунду. Камера использует кодек H.265 и имеет слот для SD-карты, а также разъемы HDMI и USB Type-C, порты для наушников, микрофона и мини-XLR. Также присутствует 5-дюймовый откидной экран, хотя Sharp не подтвердит, будет ли он сенсорный.