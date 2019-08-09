Sharp станет поставщиком дисплеев для Nintendo Switch

В новом отчете, опубликованном в Wall Street Journal, утверждается, что Nintendo обратилась к Sharp в производстве экранов для своего предстоящего обновления Switch в 2019 году. Японские производители панелей, будут поставлять игровой компании панели на основе оксида индия, галлия и цинка (IGZO).

Получающиеся в результате IPS-LCD панели. Этот тип подложки для экранов, позволил в прошлом получить, положительные отзывы о других производителях оборудования, поскольку он может экономить электроэнергию и превосходную точность цветопередачи, сохраняя при этом заметный контраст и уровни черного.