Sharp станет поставщиком дисплеев для Nintendo Switch

2019-08-09, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Nintendo Switch ; [66]

В новом отчете, опубликованном в Wall Street Journal, утверждается, что Nintendo обратилась к Sharp в производстве экранов для своего предстоящего обновления Switch в 2019 году. Японские производители панелей, будут поставлять игровой компании панели на основе оксида индия, галлия и цинка (IGZO).

Получающиеся в результате IPS-LCD панели. Этот тип подложки для экранов, позволил в прошлом получить, положительные отзывы о других производителях оборудования, поскольку он может экономить электроэнергию и превосходную точность цветопередачи, сохраняя при этом заметный контраст и уровни черного.


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