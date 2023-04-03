Шлем дополненной реальности Apple провалился ещё до релиза

Официальный запуск AR-очков от компании Apple будет сложным, если верить обновлённым прогнозам отгрузок, которые попали в руки инсайдеров. Ранее сообщалось о поставке около одного миллиона устройств в 2023 году, но даже это число аналитики рынка назвали неудачным, потому что для компании один миллион устройств в год — ужасная цифра, плюс специалисты не уверены, что компания на самом деле сможет реализовать даже такую партию. Несмотря на то, что Apple многократно заявляла о своей заинтересованности в будущем дополненной реальности, рынок, похоже, не готов принять такой продукт.

По словам аналитика из TF International Securities, объём поставок AR-очков Apple в конечном итоге составит от 200 000 до 300 000 единиц до конца года, и эти оценки ниже предыдущего прогноза этого же аналитического агентства, который ранее составлял 500 000 единиц. По словам американского аналитика, причина снижения предполагаемых объёмов поставок связана с тем, что запуск AR-очков был отложен снова. Ранее сообщалось, что эти гаджеты должны были быть анонсированы на ключевой презентации WWDC этого года, но, как и ранее, Apple столкнулась с новыми проблемами, что не удивительно, учитывая, что это продукт разрабатывается уже несколько лет. И если компания вновь откладывает релиз, то сам по себе шлем дополненной реальности является проблемным продуктом, а пользователи обычно к такого рода релизам относятся крайне подозрительно и не спешат с приобретением.