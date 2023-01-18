Шлем виртуальной реальности от Apple стоит 3000 долларов

Среди технических характеристик Reality Pro стоит выделить два 4К-дисплея с высокой частотой обновления на каждый глаз пользователя. За счёт этого пользователь получит достаточно качественное изображение, но пока что сложно сказать о том, как именно будет обрабатываться контент для такого решения. Если компания планирует использовать встроенный чип, то ему придётся обрабатывать два 4К-изображения в режиме реального времени, что довольно сложно в техническом плане. Если же шлем будет подключаться к компьютеру или ноутбуку, то необходим кабель для передачи сигнала или какая-то технология стриминга контента, способная справиться с достаточно сложной технической задачей. Пока что деталей по этому вопросу нет, так что подождём, пока Reality Pro анонсируют.