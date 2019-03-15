История бренда Bort начинает отсчет с 1996 года, когда под эгидой холдинга SBM Group начались разработка и выпуск строительного инструмента и оборудования. С 2001 года марка занимает одну из лидирующих позиций в производстве клининговой, бытовой техники, электроинструмента: пылесосов, увлажнителей воздуха, шлифовальных машин, пил, дрелей, перфораторов, шуруповертов и многого другого. Бренд представлен более чем в 50 странах мира. Продукция собирается в Китае с соблюдением всех международных требований и стандартов. Производитель дает гарантию на технику 3 года. Большой ассортимент, высокое качество и доступная стоимость техники данного бренда привлекают к нему внимание покупателей.

Общая информация о шуруповертах Bort

Инструмент рассчитан использование в быту и в небольших цехах. Он применяется в мастерских, на стройке, при отделке. Эргономичен и эффективен. Многие пользователи отмечают его высокое качество, долгую и бесперебойную работу, свойственную профессиональной технике. Устройства этой линейки – удачный выбор для тех, кто предпочитает качество по доступной цене! Купить шуруповерты можно на сайте https://www.amd.by/

Комплектация и оснащение

Шуруповерты Bort имеют продуманную комплектацию. В комплекте идет пластиковый либо матерчатый кейс со следующими элементами:

Зарядкой и адаптером.

Запасной батареей.

Насадкой бит.

Магнитным держателем для бит.

Инструкцией по эксплуатации.

Также приборы имеют дополнительное оснащение:

Встроенный уровень.

Светодиодную подсветку.

Функцию реверса.

Эластичную накладку на рукоятке.

Клипсу и ремешок для ношения на поясе (не все модели).

Виды по типу питания

Выделяют две основные группы приборов:

Сетевые (работают от сети).

Аккумуляторные (работают от батареи).

Первые адаптированы под напряжение от 220 до 230 В, имеют потребляемую мощность 280 Вт, крутящий момент 10,5 – 35 Нм (в зависимости от конкретной модели). Также у них обязательна регулировка скорости вращения шпинделя. Вторые работают от напряжения до 18 В, напряжение аккумулятора 10,8 – 18 В, при пиковых нагрузках крутящий момент составляет от 7 до 38 Нм. При этом емкость батареи равна 1 – 1,5 А*ч. Сборка многих моделей включает сразу два аккумуля

тора.

Уровень, имеющийся на приборах, дает возможность скорректировать направление упора. Встроенная подсветка позволяет комфортно работать в помещениях с плохим освещением.

Некоторые технические характеристики

Устройства марки «Борт» выгодно отличаются от моделей конкурентов хорошими техническими данными. Их характерные особенности:

Переключатель скоростей.

Система изменения крутящего момента.

Система блокировки шпинделя.

Быстрозажимной патрон.

Две скорости в редукторе.

Максимальное количество оборотов в минуту на зажимном ходу – 550.

Плавное изменение скорости вращения шпинделя (от 0 до 150 либо 250 об./мин.).

Способность удерживать насадки диаметром не более 10 мм.

Наличие стопора.

Реверс.

Что они могут?

Функции и возможности шуруповертов Bort довольно широки. Они могут быть использованы в качестве трех приборов:

Непосредственно в качестве шуруповерта.

Как дрель.

Как перфоратор.

Высокий крутящий момент позволяет применять эти приборы для сверления. Нужно отметить, что диапазон проделываемых отверстий у них гораздо шире, чем у инструмента конкурирующих производителей. Так, максимальный диаметр отверстий составляет:

При работе по дереву – 25 мм (у аккумуляторных моделей).

При работе по металлу – 10 – 12 мм.

Ударный механизм, предусмотренный в конструкции, позволяет проделывать отверстия и в твердых поверхностях – камне, бетоне. Работу такого механизма обеспечивается двумя храповиками. В некоторых моделях присутствует функция отключаемого ударного привода. При этом качество работы устройств в каждом случае остается на высоте.

Плюсы приборов

Шуруповерты марки Bort имеют множество достоинств:

Автоматически отключаются при перегрузках.

Отлично справляются с вкручиванием саморезов в мягкий массив.

Легко сверлят металл.

Имеют редуктор с несколькими скоростями (в некоторых моделях можно переключать скорости).

Компактные, имеют вес до 2 кг.

В двухмуфтовых моделях насадки легко меняются одной рукой.

Высокое качество при невысокой цене.

Взаимозаменяемость отдельных деталей при их поломке – еще один важный плюс инструмента.