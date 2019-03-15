Шуруповерты Bort

2019-03-15, Автор - Ленар Хайруллин; [94]

История бренда Bort начинает отсчет с 1996 года, когда под эгидой холдинга SBM Group начались разработка и выпуск строительного инструмента и оборудования. С 2001 года марка занимает одну из лидирующих позиций в производстве клининговой, бытовой техники, электроинструмента: пылесосов, увлажнителей воздуха, шлифовальных машин, пил, дрелей, перфораторов, шуруповертов и многого другого. Бренд представлен более чем в 50 странах мира. Продукция собирается в Китае с соблюдением всех международных требований и стандартов. Производитель дает гарантию на технику 3 года. Большой ассортимент, высокое качество и доступная стоимость техники данного бренда привлекают к нему внимание покупателей.

Общая информация о шуруповертах Bort

Инструмент рассчитан использование в быту и в небольших цехах. Он применяется в мастерских, на стройке, при отделке. Эргономичен и эффективен. Многие пользователи отмечают его высокое качество, долгую и бесперебойную работу, свойственную профессиональной технике. Устройства этой линейки – удачный выбор для тех, кто предпочитает качество по доступной цене! Купить шуруповерты можно на сайте https://www.amd.by/

Комплектация и оснащение

Шуруповерты Bort имеют продуманную комплектацию. В комплекте идет пластиковый либо матерчатый кейс со следующими элементами:

  • Зарядкой и адаптером.
  • Запасной батареей.
  • Насадкой бит.
  • Магнитным держателем для бит.
  • Инструкцией по эксплуатации.

Также приборы имеют дополнительное оснащение:

  • Встроенный уровень.
  • Светодиодную подсветку.
  • Функцию реверса.
  • Эластичную накладку на рукоятке.
  • Клипсу и ремешок для ношения на поясе (не все модели).

Виды по типу питания

Выделяют две основные группы приборов:

  • Сетевые (работают от сети).
  • Аккумуляторные (работают от батареи).

Первые адаптированы под напряжение от 220 до 230 В, имеют потребляемую мощность 280 Вт, крутящий момент 10,5 – 35 Нм (в зависимости от конкретной модели). Также у них обязательна регулировка скорости вращения шпинделя. Вторые работают от напряжения до 18 В, напряжение аккумулятора 10,8 – 18 В, при пиковых нагрузках крутящий момент составляет от 7 до 38 Нм. При этом емкость батареи равна 1 – 1,5 А*ч. Сборка многих моделей включает сразу два аккумуля

тора.

Уровень, имеющийся на приборах, дает возможность скорректировать направление упора. Встроенная подсветка позволяет комфортно работать в помещениях с плохим освещением.

Некоторые технические характеристики

Устройства марки «Борт» выгодно отличаются от моделей конкурентов хорошими техническими данными. Их характерные особенности:

  • Переключатель скоростей.
  • Система изменения крутящего момента.
  • Система блокировки шпинделя.
  • Быстрозажимной патрон.
  • Две скорости в редукторе.
  • Максимальное количество оборотов в минуту на зажимном ходу – 550.
  • Плавное изменение скорости вращения шпинделя (от 0 до 150 либо 250 об./мин.).
  • Способность удерживать насадки диаметром не более 10 мм.
  • Наличие стопора.
  • Реверс.

Что они могут?

Функции и возможности шуруповертов Bort довольно широки. Они могут быть использованы в качестве трех приборов:

  • Непосредственно в качестве шуруповерта.
  • Как дрель.
  • Как перфоратор.

Высокий крутящий момент позволяет применять эти приборы для сверления. Нужно отметить, что диапазон проделываемых отверстий у них гораздо шире, чем у инструмента конкурирующих производителей. Так, максимальный диаметр отверстий составляет:

  • При работе по дереву – 25 мм (у аккумуляторных моделей).
  • При работе по металлу – 10 – 12 мм.

Ударный механизм, предусмотренный в конструкции, позволяет проделывать отверстия и в твердых поверхностях – камне, бетоне. Работу такого механизма обеспечивается двумя храповиками. В некоторых моделях присутствует функция отключаемого ударного привода. При этом качество работы устройств в каждом случае остается на высоте.

Плюсы приборов

Шуруповерты марки Bort имеют множество достоинств:

  • Автоматически отключаются при перегрузках.
  • Отлично справляются с вкручиванием саморезов в мягкий массив.
  • Легко сверлят металл.
  • Имеют редуктор с несколькими скоростями (в некоторых моделях можно переключать скорости).
  • Компактные, имеют вес до 2 кг.
  • В двухмуфтовых моделях насадки легко меняются одной рукой.
  • Высокое качество при невысокой цене.

Взаимозаменяемость отдельных деталей при их поломке – еще один важный плюс инструмента.


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