Шутер Call of Duty отделят от Warzone

В попытке сократить всё возрастающий размер игр серии Call of Duty, Warzone, по информации многих инсайдеров, будет официально отделена от платных версий игр франшизы Call of Duty в обозримом будущем. Разработчики из Activision готовятся внести значительные изменения в лаунчер Call of Duty HQ на ПК, чтобы пользователи, заинтересованные только в Warzone, могли загружать исключительно файлы, относящиеся к этой игре. Для реализации этих изменений обновления лаунчера будут выпускаться постепенно — это позволит избежать ошибок и уменьшить размер установочных файлов других игр Call of Duty. В рамках этой стратегии Activision планирует расширить технологию потоковой передачи и добавить больше контента в пул потоковых данных.

С помощью этого масштабного обновления разработчики надеются упростить доступ к другим играм через лаунчер, позволяя игрокам загружать только те игры и файлы, которые они хотят запускать. Однако, чтобы добиться уменьшения размера контента, некоторым игрокам сначала придётся загрузить более крупные файлы, а затем распаковать их посредством системных утилит. Это достаточно сложный процесс, который разработчикам ещё предстоит реализовать на самом деле. При этом пользователи PlayStation 5, вероятно, будут наиболее недовольны этим изменением, поскольку им придётся загружать четыре отдельных пакета данных в обновлении Season 5 Reloaded. Впрочем, чем-то всегда приходится жертвовать ради реализации интересных идей.