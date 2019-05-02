Шутка геймеров зашла слишком далеко: Razer все-таки выпустит тостер

В 2016 году компания Razer, занимающаяся разработкой игровой периферии, опубликовала ролик проекта Project Breadwinner – тостера, выполненного в фирменном стиле компании. Устройство выполнено в фирменном дизайне Razer: матовый черный корпус и логотип компании с зеленой подсветкой на боковой панели, а также подсветка в основании.

Хоть это и была всего лишь первоапрельская шутка, поклонники бренда завалили компанию просьбами воплотить ее в жизнь. Глава Razer Мин-Лян Тан даже поставил условие, при котором Razer все-таки выпустит тостер: шуточная страница Give us the Razer Toaster в Facebook должна набрать миллион лайков. Татуировка с изображением тостера на теле фанатов приравнивалась к 100 тысячам лайков.

В итоге 12 человек действительно сделали себе тату с Project Breadwinner – и Мин-Лян Тан сдержал свое обещание. В Facebook он заявил, что соберет команду дизайнеров и начнет разработку продукта. Точных сроков выхода новинки он не назвал, но заверил, что обязательно будет держать фанатов в курсе событий.