Sid Meier’s Civilization VII выйдет в VR

Судя по информации из сети, популярная франшиза стратегий Civilization в ближайшем будущем получит VR-версию под названием Sid Meier’s Civilization VII. Игра в формате виртуальной и смешанной реальности будет доступна на определённых шлемах виртуальной реальности, но цена и точная дата релиза проекта пока что не раскрыты. Новая игра представлена в виде настольной конструкции, которая проецируется в ваше физическое пространство с помощью камер или отображается в виртуальном формате с видом, персонализированным под выбранного пользователя. В результате вы можете свободно переключаться между этими режимами в любой момент, а в многопользовательском режиме соперники будут отображаться за игровым столом в виде цифровых аватаров.

Разработчики утверждают, что эта версия передаёт настоящий опыт Civilization, но в виртуальной реальности, что раньше было недоступно фанатам серии игр. Например, игроки смогут выбирать любого лидера фракции для управления цивилизацией. Одним из главных отличий является ускоренный темп игры по умолчанию, что учитывает комфорт игроков, так как длительные VR-сессии могут вызывать усталость. Однако скорость можно настроить по своему желанию, если всё происходит слишком быстро. Довольно интересное решение, у которого на самом деле есть будущее, так как играть в стратегии было бы куда комфортнее, чем в шутеры или гонки, например. Хотелось бы побольше игр такого формата, чтобы платформа развивалась активнее.