Sigma представила фотоаппарат BF

Сегодня компания Sigma официально представила новую компактную полнокадровую камеру BF с разрешением 24,6 мегапикселя. Она получила минималистичный дизайн с четырьмя кнопками управления и одним колёсиком. Корпус камеры выполнен из цельного алюминиевого блока, а интерфейс был полностью переработан, предлагая совершенно новую структуру информации по сравнению с традиционными цифровыми камерами. А вместо слота для карт памяти BF оснащена встроенным SSD-накопителем. Камера будет доступна в чёрном и серебристом цветах по цене 1999 долларов, ожидается, что поставки начнутся в апреле 2025 года. Но, естественно, в эту цену не входит объектив. При этом BF поддерживает байонет L-Mount, разработанный Leica и используемый также Panasonic и Sigma.

Вдобавок Sigma обновит свою серию фикс-объективов I Series, выпустив их в новом серебристом цвете, гармонирующем с BF. Минимализм BF особенно заметен на тыльной панели — рядом с 3,2-дюймовым сенсорным экраном без шарниров расположены три сенсорные кнопки с тактильной отдачей, создающей ощущение физических кнопок. Над ними — навигационное колёсико с дополнительной тактильной кнопкой в центре, а также вспомогательный экран для отображения параметров съёмки, что позволяет основному дисплею оставаться свободным от лишней информации. Интерфейс камеры сфокусирован на удобстве съемки — основные параметры, такие как выдержка, диафрагма, ISO и экспокоррекция, отображаются вокруг живого изображения.