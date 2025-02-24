Sigma представила фотоаппарат BF

Сегодня компания Sigma официально представила новую компактную полнокадровую камеру BF с разрешением 24,6 мегапикселя. Она получила минималистичный дизайн с четырьмя кнопками управления и одним колёсиком. Корпус камеры выполнен из цельного алюминиевого блока, а интерфейс был полностью переработан, предлагая совершенно новую структуру информации по сравнению с традиционными цифровыми камерами. А вместо слота для карт памяти BF оснащена встроенным SSD-накопителем. Камера будет доступна в чёрном и серебристом цветах по цене 1999 долларов, ожидается, что поставки начнутся в апреле 2025 года. Но, естественно, в эту цену не входит объектив. При этом BF поддерживает байонет L-Mount, разработанный Leica и используемый также Panasonic и Sigma.

Вдобавок Sigma обновит свою серию фикс-объективов I Series, выпустив их в новом серебристом цвете, гармонирующем с BF. Минимализм BF особенно заметен на тыльной панели — рядом с 3,2-дюймовым сенсорным экраном без шарниров расположены три сенсорные кнопки с тактильной отдачей, создающей ощущение физических кнопок. Над ними — навигационное колёсико с дополнительной тактильной кнопкой в центре, а также вспомогательный экран для отображения параметров съёмки, что позволяет основному дисплею оставаться свободным от лишней информации. Интерфейс камеры сфокусирован на удобстве съемки — основные параметры, такие как выдержка, диафрагма, ISO и экспокоррекция, отображаются вокруг живого изображения.
Canon представила сенсор на 410 Мп…
Сегодня компания Canon официально представила новый полноформатный CMOS-датчик размером 35 мм с разрешени…
Объектив 7Artisans 18mm F/5.6 оценен в 90 долларов …
Компания 7Artisans пополнила ассортимент компактных широкоугольных объективов моделью 7Artisans 18mm F/5.…
Фотокамеру Leica SL3-S оценили в 5300 долларов …
Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью SL3-S, которая ориентирова…
GoPro представила камеру Max 360…
В конце 2019 года компания GoPro представила Max — свою вторую попытку создать сферическую камеру. С тех …
Sigma представила фотоаппарат BF…
Сегодня компания Sigma официально представила новую компактную полнокадровую камеру BF с разрешением 24,6…
Представлен обновленный объектив Leica Summilux 50mm F/1.4 …
Компания Leica объявила о выпуске новой версии культового объектива Leica Summilux 50mm F/1.4, который из…
Adobe научила ИИ удалять отражения стекла с фотографий…
Сегодня компания Adobe представила уникальный ИИ-инструмент Reflection Removal Tool, который позволит уст…
Складной дрон DJI Flip оценен в 440 долларов …
Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью DJI Flip, которая может похвастаться складной конструкц…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor