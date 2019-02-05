Система умного дома Nest Guard была обновлена, и теперь она эффективно работает как устройство Google Assistant.

Система Google Nest Secure - это система домашней безопасности, которая была запущена в 2017 году. Как ни странно, она только сейчас получила обновление, которое разблокирует встроенную функциональность Google Assistant. Это обновление применяется к Nest Guard, управляющему концентратору Nest Secure, превращая его в мини-динамик, похожий на Google Home, это означает, что теперь он может воспроизводить музыку, устанавливать сигналы тревоги и выполнять другие задачи, которые делают динамики Google Home.