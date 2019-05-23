Системы обратного осмоса Аквафор. Самые популярные модели

Перед тем как выбрать водоочиститель, нужно определиться с загрязнениями, которые стоит удалить. Иногда достаточно и кувшина, а порой не обойтись без обратного осмоса. В данной статье мы рассмотрим самые интересные фильтры для воды Аквафор для глубокой очистки.

Обратный осмос. Принцип работы

Фильтр устанавливается в шкафчик под мойкой, а на саму мойку выводится кран для подачи чистой питьевой воды. Главное отличие от проточных фильтров – помимо механических и угольных фильтроэлементов, в водоочистителе есть еще картридж с мембраной обратного осмоса. Вода через нее продавливается под давлением, избавляясь от самых маленьких растворимых примесей, включая вирусы.

Система обратного осмоса подходит для комплексной очистки жидкости. Любой такой фильтр удалит из воды хлор, органические соединения, соли кальция и магния, механические примеси и многое другое. Лучшая защита от жесткой воды. Также у вас всегда будет запас отфильтрованной воды. Как правило, работает при давлении от двух атмосфер.

Сменные картриджи, в зависимости от назначения, прослужат от 3 месяцев до 2 лет. Мембрана самая стойкая, но ее легко выведут из строя твердые частички и хлор. Именно поэтому не стоит пропускать срок замены механических и угольных модулей.

Классический вариант. Аквафор ОСМО-50

Ступеней очистки: 5.

Накопительный бак: 10 литров.

Производительность: 7,8 л/час.

Классическая модель фильтра обратного осмоса. Здесь есть все: пухленькие колбы для фильтрующих картриджей, громоздкий водовоздушный бак, работает от 3,5 атмосфер. Если у вас меньше, то нужен специальный насос, который не входит в комплектацию. Скажем честно, внешний вид тоже морально устарел.

Но, если рассматривать фильтрующую способность, то вполне себе достойный аппарат. Удаляет до 98% загрязнений. Через барьер не пройдут частички ржавчины, песка, фенолы, тяжелые металлы, соли жесткости, нефтепродукты и многое другое. Один нюанс: два из первых трех картриджей – элементы из вспененного полипропилена. Не самый удачный вариант для очень хлорированный воды (хлор может серьезно навредить мембране). В таком случае нужно либо менять комплектацию (поставить вместо картриджа механической очистки угольный), либо выбрать другую модель фильтра.

Что касается комплектация, то здесь есть все, что нужно. Бак, кран, ключ для колб, узел подключения, трубки и так далее. Подключение лучше доверить специалисту.

Популярные модели. Морион DWM-101S

Ступеней очистки: 4.

Накопительный бак: 5 литров.

Производительность: 7,8 л/час.

Морион – это более современный вариант обратноосмотического водоочистителя. Производитель даже называет модели из данной линейки не фильтрами, а автоматами питьевой воды.

Главное отличие данной серии от предыдущей – компактные размеры. Во-первых, бак. В нашем случае это не громоздкий гидроаккумулятор, а встроенный водоводяной бак. Под мойкой такой фильтр занимает в два раза меньше места, по сравнению с водоочистителями предыдущей линейкой.

Еще одна особенность фильтра заключается в более доступных условиях эксплуатации. Например, работает при давлении от двух атмосфер, а модули меняются за минуту (подходят только фирменные).

Фильтрующая начинка состоит из четырех быстросъемных картриджей: механическая очистка, доочистка, мембрана и кондиционирование. Очищает воду от большого количества загрязнений: от хлора до бактерий.Сам фильтр представляет собой корпус из белого пластика со встроенным баком и быстросменными модулями. Занимает такая конструкция в два раза меньше места, по сравнению с предыдущей моделью.

В комплект поставки входит все необходимое: кран, запчасти для подключения, инструкция.

Новое поколение Аквафор DWM-31

Ступеней очистки: 4.

Накопительная емкость: 2,5 литра.

Время набора емкости: 15–60 мин.

Довольно оригинальный взгляд на то, как должен выглядеть современный фильтр. Компактный, стильный, удобный. Первое, что бросается в глаза, – вместо бака сменная накопительная емкость.

Еще одна фишка – отсекатель. Он позволяет использовать любую емкость в качестве накопителя. А сменный кувшин, который входит в комплект, можно поставить в холодильник (летом актуально как никогда) или взять с собой на пикник, например. Также такая конструкция экономит место под мойкой.

Фильтрующая начинка состоит из 3 основных модулей: механическая очистка, сорбция и мембрана. Дополняет тройку модуль кондиционирования, который улучшает органолептические свойства воды и насыщает ее полезным солями. Все картриджи быстросъемные.

Минимальное рабочее давление – 1.5 атм.

В общем, выбрать есть из чего. Посмотреть подробные характеристики представленных моделей или посмотреть другие варианты можно на сайте water-filter.by.