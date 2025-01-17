Складной дрон DJI Flip оценен в 440 долларов

Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью DJI Flip, которая может похвастаться складной конструкцией. Новинка также характеризуется защищенными пропеллерами, массой 250 граммов, камерой на основе 1/1,3-дюймового датчика изображения, записью видео до 4K при 60 кадрах в секунду, трехосевой системой стабилизации, 10-битным форматом D-Log M для гибкой постобработки отснятого материала, батареей ёмкостью 3110 мАч, автономностью до 31 минуты полета, дальностью полета составляет до 13 км, а также поддержкой контроллеров DJI RC 2 и RC-N3. Комплектация с контроллером RC-N3 оценена в 440 долларов, а вариант с DJI RC 2 и комплектом Fly More, включающим три батареи и чехол, обойдется в 780 долларов.