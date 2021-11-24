Складной электровелосипед Minizag

Minizag - это новый компактный складной электрический велосипед, который можно купить на Indiegogo по цене от 599 долларов, предлагая удобство складного велосипеда и мощность электрического велосипеда в компактном малом форм-факторе. Оснащенный технологией двойной опоры вилки вместе с высокопроизводительным моментным двигателем Akema вместе с высокоэнергетическими литиевыми батареями Samsung, электрический велосипед может обеспечить запас хода до 30 км и максимальную скорость 25 км/ час и полностью соответствует правилам скорости.

MiniZag Ultra весит всего 15 кг, что является пределом для глобальных электрических велосипедов. Это благодаря тому, что кузов в основном сделан из материалов из магниевого сплава. Соотношение алюминия составляет 2,8: 1, а соотношение магния - всего 1,8: 1. Вес составляет всего 65% от той же рамы из алюминиевого сплава, что делает корпус более легким и портативным. Уникальная технология помогает уменьшить ширину велосипеда до 25 см в сложенном состоянии. MiniZag Ultra использует ведущую в мире технологию складывания автомобилей, чтобы превратить автомобиль A-образной формы в H-образную форму. В сложенном виде ширина MiniZag Ultra уменьшается вдвое - с 50 см до 25 см.

По сравнению с обычными мотором, этот специальный двигатель обладает высокой эффективностью преобразования, преобразовывая 95% электроэнергии в кинетическую энергию, что увеличивает запас хода. Вес двигателя MiniZag Ultra составляет всего 65% от веса обычных моторов 1,6 кг. Это увеличивает мощность на 30%, делая езду с питанием от аккумулятора проще и дольше. В литиевой батарее используются высокоэнергетические батареи Samsung.