Складной электровелосипед Minizag

Minizag - это новый компактный складной электрический велосипед, который можно купить на Indiegogo по цене от 599 долларов, предлагая удобство складного велосипеда и мощность электрического велосипеда в компактном малом форм-факторе. Оснащенный технологией двойной опоры вилки вместе с высокопроизводительным моментным двигателем Akema вместе с высокоэнергетическими литиевыми батареями Samsung, электрический велосипед может обеспечить запас хода до 30 км и максимальную скорость 25 км/ час и полностью соответствует правилам скорости.

MiniZag Ultra весит всего 15 кг, что является пределом для глобальных электрических велосипедов. Это благодаря тому, что кузов в основном сделан из материалов из магниевого сплава. Соотношение алюминия составляет 2,8: 1, а соотношение магния - всего 1,8: 1. Вес составляет всего 65% от той же рамы из алюминиевого сплава, что делает корпус более легким и портативным. Уникальная технология помогает уменьшить ширину велосипеда до 25 см в сложенном состоянии. MiniZag Ultra использует ведущую в мире технологию складывания автомобилей, чтобы превратить автомобиль A-образной формы в H-образную форму. В сложенном виде ширина MiniZag Ultra уменьшается вдвое - с 50 см до 25 см.

По сравнению с обычными мотором, этот специальный двигатель обладает высокой эффективностью преобразования, преобразовывая 95% электроэнергии в кинетическую энергию, что увеличивает запас хода. Вес двигателя MiniZag Ultra составляет всего 65% от веса обычных моторов 1,6 кг. Это увеличивает мощность на 30%, делая езду с питанием от аккумулятора проще и дольше. В литиевой батарее используются высокоэнергетические батареи Samsung.

Комментарии и отзывы Minizag
Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956…
Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956Компания Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956, выигравшего Ле-Ман в 1985 году. Авто…
Hyundai тизерит электрокар с пиксельными фарами…
Hyundai тизерит электрокар с пиксельными фарамиHyundai поделился несколькими тизерными изображениями автомобиля Seven, нового полностью электрического в…
Представлен Range Rover 2022 года…
Представлен Range Rover 2022 годаНовый Range Rover 2022 года официально объявлен, и это один из самых красивых внедорожников, произведенны…
Представлен Porsche Panamera Platinum Edition…
Представлен Porsche Panamera Platinum EditionКомпания Porsche объявила о выпуске новой эксклюзивной версии своего Panamera - Porsche Panamera Platinum…
Летающий ховербайк XTurismo…
Летающий ховербайк XTurismoЯпонская компания ALI Technologies разработала свой персональный ховербайк для городских поездок под назв…
Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилей…
Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилейРанее на этой неделе главный операционный директор Hyundai Motor сообщил, что компания планирует разработ…
Представлен Audi A8 2022 года с новейшими технологиями…
Представлен Audi A8 2022 года с новейшими технологиямиAudi представила свой Audi A8 2022 года. Автомобиль отличается новым дизайном, в нем использованы новейши…
Официальный выход Novitec Ferrari F8 Spider N-Largo…
Официальный выход Novitec Ferrari F8 Spider N-LargoNovitec запускает специальную версию Ferrari F8 Spider - Novitec Ferrari F8 Spider N-Largo. Всего будет в…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor