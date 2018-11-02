Скоро могут показать AMD Zen 2

В сети появилась информация о том, что компания AMD на своем предстоящем мероприятии Next Horizon покажет новое поколение процессоров AMD Zen 2. Собственно, в прошлом году на аналогичном мероприятии нам показали первое поколение процессоров, теперь пришло время их обновить. Конечно, сейчас рано обсуждать возможности нового продукта, но конкуренция между AMD и Intel достигла своего апогея. Если AMD покажет действительно интересный продукт, который уделает конкурента окончательно, то следующий год будет интересным. Если же нам ничего крутого не покажут, что сильного скачка на рынке не произойдет, а потом Intel выровняет свои показатели, вернет достаточно процессоров на рынок и можно будет успокоиться. Ждем презентацию «красных» и тогда уже поговорим более предметно.