Сломалась стиральная машина? Причины поломок и способы устранения

Сегодня тяжело представить свою жизнь без стиральной машины, а потому выход «стиралки» из строя становится огромной проблемой. К счастью, ремонт стиральной машины всегда можно доверить профессионалам, а вызвать мастера — с помощью специальных сервисов . Иногда можно попробовать отремонтировать сломанную технику самому. Давайте рассмотрим основные причины возникновения неисправностей стиральной машины и варианты их устранения.

Барабан не вращается

Причин данной поломки может быть сразу несколько. Первое, что нужно сделать, это проверить, вращается ли барабан, когда машинка выключена. Если нет, то ищите посторонний предмет. Барабан вращается и не издает резких звуков – скорее всего, дело в ослабленном или вовсе порванном ремне привода. Куда хуже, если причиной поломки стал двигатель или электроника стиральной машины. В этом случае лучше обратиться к профессионалам.

Вода не сливается из бака

Причиной данной поломки может быть погнутый или пережатый сливной шланг, а также забитый фильтр сливного насоса. Чтобы его почистить, советуем заглянуть в инструкцию к стиральной машине.

Сбой цикла стиральной машины

Иногда случается так, что машина начинает повторять цикл стирки или полоскания несколько раз. Причиной этого может быть неисправный ТЕН, слабый напор воды, забитый шланг подачи воды или поломка в электронном модуле.

Лужа на полу после стирки

Если машинка новая и оставляет после стирки лужу, то, скорее всего, дело в заводском браке. Если машинка служит уже долго, то причиной могут быть повреждения прокладок или сливного шланга. Заменить эти детали очень просто. Еще одной причиной это поломки может быть, как ни странно, ящик дозатора порошка.

Машинка сильно вибрирует и срывается с места

Для начала удостоверьтесь, что машинка стоит на ровной и твердой поверхности. Возможно, у вас износились резиновые амортизаторы. Есть смысл отрегулировать болты, которые удерживают барабан и проверить крепления ножек вашего агрегата. Более неочевидной причиной данной проблемы может быть перегруз.

Не нагревается вода

В этом виноват ТЕН. Он частенько ломается из-за оседания накипи на нагревательном элементе. Реже он выходит из строя по причине замыкания или скачка напряжения. Так или иначе, ТЕН придется менять.

Вместо вывода очень простая рекомендация. Некоторых поломок можно избежать, если хорошо изучить инструкцию и следовать советам производителя.