Сломалась стиральная машина? Причины поломок и способы устранения

2019-08-07, Автор - Владимир Байзаров; [48]
Сегодня тяжело представить свою жизнь без стиральной машины, а потому выход «стиралки» из строя становится огромной проблемой. К счастью, ремонт стиральной машины всегда можно доверить профессионалам, а вызвать мастера — с помощью специальных сервисов. Иногда можно попробовать отремонтировать сломанную технику самому. Давайте рассмотрим основные причины возникновения неисправностей стиральной машины и варианты их устранения.

Барабан не вращается

Причин данной поломки может быть сразу несколько. Первое, что нужно сделать, это проверить, вращается ли барабан, когда машинка выключена. Если нет, то ищите посторонний предмет. Барабан вращается и не издает резких звуков – скорее всего, дело в ослабленном или вовсе порванном ремне привода. Куда хуже, если причиной поломки стал двигатель или электроника стиральной машины. В этом случае лучше обратиться к профессионалам.

Вода не сливается из бака

Причиной данной поломки может быть погнутый или пережатый сливной шланг, а также забитый фильтр сливного насоса. Чтобы его почистить, советуем заглянуть в инструкцию к стиральной машине.

Сбой цикла стиральной машины

Иногда случается так, что машина начинает повторять цикл стирки или полоскания несколько раз. Причиной этого может быть неисправный ТЕН, слабый напор воды, забитый шланг подачи воды или поломка в электронном модуле.

Лужа на полу после стирки

Если машинка новая и оставляет после стирки лужу, то, скорее всего, дело в заводском браке. Если машинка служит уже долго, то причиной могут быть повреждения прокладок или сливного шланга. Заменить эти детали очень просто. Еще одной причиной это поломки может быть, как ни странно, ящик дозатора порошка.

Машинка сильно вибрирует и срывается с места

Для начала удостоверьтесь, что машинка стоит на ровной и твердой поверхности. Возможно, у вас износились резиновые амортизаторы. Есть смысл отрегулировать болты, которые удерживают барабан и проверить крепления ножек вашего агрегата. Более неочевидной причиной данной проблемы может быть перегруз.

Не нагревается вода

В этом виноват ТЕН. Он частенько ломается из-за оседания накипи на нагревательном элементе. Реже он выходит из строя по причине замыкания или скачка напряжения. Так или иначе, ТЕН придется менять.

Вместо вывода очень простая рекомендация. Некоторых поломок можно избежать, если хорошо изучить инструкцию и следовать советам производителя.

Комментарии и отзывы
Как создать квиз лендинг: основные спосо...
Как создать квиз лендинг: основные спосоМожет показаться, что больше нет никаких новых инструментов, способных помочь увеличить продажи и доби...
Игровой монитор ASUS ROG Strix XG438Q оц...
Игровой монитор ASUS ROG Strix XG438Q оцКомпания ASUS объявила цену игрового монитора ROG Strix XG438Q, который был анонсирован еще в начале года...
Смартфон Honor 10 получит EMUI 10...
Смартфон Honor 10 получит EMUI 10Компания Huawei представит фирменный интерфейс EMUI 10 уже 9 августа на Developers Conference 2019, однак...
Флагман Huawei Mate 30 засветился на жив...
Флагман Huawei Mate 30 засветился на живПрофильный ресурс Slashleaks поделился живым фото флагманского смартфона Huawei Mate 30, замеченного в об...
Стала известна дата выхода iPhone 11...
Стала известна дата выхода iPhone 11Президент SoftBank Mobile Кен Мияучи намекнул, что смартфон iPhone 11 станет доступен для покупки за деся...
Обзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканаль...
Обзор Dunobil Zoom Black Duo. ДвухканальПродолжая изучение обновленной линейки двухканальных видеорегистраторов, мы сегодня детально изучим Dunob...
Почему пластиковые окна лучше деревянных...
Почему пластиковые окна лучше деревянныхНа сегодняшний день очевидно, что пластиковые окна лучше старых деревянных почти по всем параметрам. Это ...
Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse будет с...
Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse будет сВ сети появилась информация о том, что графический ускоритель Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse стал досту...


Обзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Обзор Nobby Comfort S-115. Беспроводные наушники с функцией MP3 плеера Обзор Nobby Comfort S-115. Беспроводные наушники с функцией MP3 плеера
Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?
Обзор умных спортивных часов Garmin Forerunner 245 MusicОбзор умных спортивных часов Garmin Forerunner 245 Music
Обзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкойОбзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкой
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor