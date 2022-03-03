SmallRig анонсировала кронштейн Black Mamba для новой камеры Panasonic Lumix GH6

SmallRig анонсировала кронштейн Black Mamba для новой камеры Panasonic Lumix GH6. Этот кронштейн крепится к камере Lumix GH6, он способен улучшить сцепление и портативность новой камеры Panasonic, защищая ее от повреждений благодаря корпусу из алюминиевого сплава и нержавеющей стали, не говоря уже о его обращенных внутрь резиновых прокладках для защиты от повреждений.

SmallRig также утверждает, что кронштейн оснащен несколькими насадками для захвата/крепления, но таким образом, что все верхние элементы управления GH6 остаются свободными. Эти опции включают в себя совместимость с верхней ручкой ARRI, которая входит в комплект с каждым комплектом Black Mamba за 169 долларов. За эту цену пользователь также получает кабельный зажим (который подходит для новых выходов Lumix HDMI и USB type-C ), встроенную в комплект пластину Arca-Swiss для быстрого размещения на совместимом штативе или стабилизаторе и 2 винта M3.

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