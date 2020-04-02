Смартфон Honor Play 4T представят 9 апреля

Сегодня компанией Honor официально был подтверждён смартфон Honor Play 4T, который должны анонсировать 9 апреля. Благодаря TENAA, стало известно полное оснащение новинки. Итак, гаджет получит 6,3-дюймовый OLED дисплей (1080:2400 точек) с соотношением сторон 20:9, чипсет Kirin 810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, основной тройной камерой на 48, 8 и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, подэкранным дактилоскопом, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Его габариты: 157,4 х 73,2 х 7,5 мм, а масса 163 г.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station утверждает, что выше перечисленные характеристики относятся к модели Honor Play 4T Pro. А вот Honor Play 4T получит двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней крышке, а также врезанную в дисплей селфи-камеру.