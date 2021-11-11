Смартфон Moto G31 засветился на рендерах

Профильное издание 91mobiles поделилось качественными рендерами смартфона Motorola Moto G31, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству прочат черную и голубую расцветки, 6,4-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080p+, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, врезанную в экран одинарную селфи-камеру, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт, дактилоскопический сенсор на тыльной панели, отдельную клавишу Google Assistant, 3,5-мм гнездо для наушников и предустановленную ОС Android 11.