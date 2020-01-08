Смартфон Realme X50 5G позирует на живых фото

Инсайдеры поделились качественными фотографиями смартфона Realme X50 5G, который был анонсирован вчера. Напомним, что кроме вышеупомянутого смартфона, была также представлена другая версия - Realme X50 5G Master Edition в абсолютно другом дизайне и с объемом памяти 12/256 ГБ, которая была оценена в $446.

Смартфон получил 6,57- дюймовый IPS экран с частотой 120 Гц (2400:1080 точек), SoC Snapdragon 765G, квадрокамеру на 64, 12, 8 и 2 Мп, селфи-камеру на 16 и 8 Мп, батарею на 4100 мАч, поддержку быстрой 30 Вт зарядки, Realme UI на базе Android 10.