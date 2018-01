Стали известны некоторые характеристики Vivo X20 Plus. Новинка получила 6,4 -дюймовый экран с разрешением 2160 * 1080 пикселей. В основе гаджета Vivo X20 Plus ляжет 8-ядерный чип, 4 Гб системная память и 128 Гб ПЗУ. В наличии также имеется двойная (5 Мп + 12 Мп) основная камера и фронтальная на 12 Мп. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3800 мА.ч. О стоимости устройства Vivo X20 Plus пока не сообщается.