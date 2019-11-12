Смартфона Vivo S5 с необычной камерой готовится к запуску

Компания Vivo поделилась несколькими фотографиями смартфона S5, которые подтверждают, что телефон будет предлагаться также в темно-синем цвете.

Смартфон представят через несколько дней с 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080p, восьмиядерным процессором 2,3 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Новинка будет загружать ОС Funtouch на базе Android Pie.

На передней панели Vivo S5 в маленьком отверстии расположилась 32 МП селфи-камера, а на спине ромбообразный модуль, состоящий из 48 МП основного, 8 МП сверхширокого, 5 МП датчика глубины и 2 МП камеры для макросъемки. Питать Vivo S5 будет аккумулятор емкостью 4,010 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.