Snap представила новые AR-очки Spectacles 5

Сегодня компания Snap официально представила новые AR-очки, которые значительно улучшены по сравнению с предыдущей версией. Snap Spectacles 5 получили новый дизайн и стали заметно массивнее — их вес составляет 226 граммов, что почти в два раза больше, чем у предыдущей модели. Время автономной работы устройства увеличилось с 30 до 45 минут без использования внешнего источника питания, но даже в этом случае объяснить столь значительный прирост веса проблематично. Интересно, что представитель Snap не раскрывает всех технических деталей нового устройства, но, судя по всему, в очках используются два процессора от компании Qualcomm, которые делят между собой задачи операционной системы Snap OS. Это снижает энергопотребление, плюс для охлаждения чипов используются титаново-испарительные камеры.

Встроенный движок Snap Spatial Engine отслеживает движения рук пользователя, позволяя взаимодействовать с виртуальными объектами, а Snap OS поддерживает голосовые команды, так что работать с устройством, теоретически, очень легко. Проблема только в том, что купить Snap Spectacles 5 нельзя. Чтобы получить их, необходимо вступить в программу для разработчиков с абонентской платой в 99 долларов в месяц, плюс можно купить план только на год — на меньший период устройство в тест не дают. Так что пока что это просто штука для энтузиастов, которая выглядит забавно, но не более того. Да и вес слишком уж внушительный, это тоже стоит понимать, ведь это очки.
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