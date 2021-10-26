Снимайте стресс и очищайте разум с помощью MindAmp

MindAmp предлагает пользователям новую технологию расслабления, которая поможет вам сосредоточиться и очистить разум, помогая снять стресс и беспокойство и улучшить качество сна. MindAmp поможет вам переустановить ваш разум, позволяя переориентировать внимание на важные, используя внимательность. « У вас проблемы с фокусировкой или вы не можете заснуть? Вы чувствуете стресс и испытываете негативные эмоции, от которых не можете избавиться? MindAmp - это лекарство!

MindAmp - это наушники, созданные для осознанности, с усовершенствованными внутриканальными датчиками, которые быстро и легко направляют вас в медитацию. Исследования показывают, что медитация может эффективно уменьшить стресс и беспокойство, которые влияют на психическое здоровье. Медитация также может улучшить качество вашего сна, помочь вам сосредоточиться, проявить терпение и поддерживая здоровый баланс между работой и личной жизнью. После того, как вы начнете медитацию, MindAmp поможет настроиться, изменяя громкость или воспроизводя определенные звуки в зависимости от активности вашего мозга.

MindAmp обнаруживает электрические сигналы в мозгу с помощью усовершенствованной системы ЭЭГ. Приложение сначала оценивает, правильно ли вы носите наушники, а затем помогает откалибровать сигнал ЭЭГ, выполнив некоторые простые действия, такие как открытие и закрытие глаз. MindAmp проанализирует сигнал Neurofeedback и соответствующим образом откалибрует алгоритм ЭЭГ. После калибровки приложение может направить вас в путешествие по медитации. Вы можете настроить параметры работы так, как вам удобно, включая продолжительность медитации и вспомогательные звуки, и быстро перейти в медитативное состояние.

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