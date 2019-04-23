Собственный газированный напиток прямо дома

Компания SodaStream после приобретения компании Pepsi, выпустила систему водораспределения, которая позволяет вам создать свой собственный безкалорийный напиток.

Интерфейс с сенсорным экраном позволяет сделать его настолько газированным, насколько вы захотите, а также подобрать вкус и температуру. Благодаря аппарату вы сможете выбрать один из сладких холодных напитков или простую негазированную воду. Также вы сможете следить за расходом воды в резервуаре, используя приложение для смартфонов. Вы получите QR-код, который будет прикреплен к вашему напитку, так что вы всегда сможете получить быстрый доступ к любимому напитку. Имеются как большие автономные аппараты, так и настольные.